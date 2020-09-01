«Оклахома» обыграла «Хьюстон», в серии будет седьмой матч

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч 1/4 финала Западной конференции НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче со счётом 104:110 одержали номинальные хозяева паркета – игроки «Оклахомы». Счёт в серии стал равным – 3-3.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал американский защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. На его счету 32 очка, 8 подборов и 7 передач.

Самый значительный вклад в победу «Оклахомы» сделал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи.

Решающая – 7-я встреча в этой серии между «Хьюстоном» и «Оклахомой» — состоится 3 сентября. Начало – в 04:00 мск.