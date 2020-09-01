«Оклахома» обыграла «Хьюстон», в серии будет седьмой матч
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч 1/4 финала Западной конференции НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче со счётом 104:110 одержали номинальные хозяева паркета – игроки «Оклахомы». Счёт в серии стал равным – 3-3.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал американский защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. На его счету 32 очка, 8 подборов и 7 передач.
Самый значительный вклад в победу «Оклахомы» сделал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи.
Решающая – 7-я встреча в этой серии между «Хьюстоном» и «Оклахомой» — состоится 3 сентября. Начало – в 04:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
01 сентября 2020, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Галлинари - 25, Дорт - 13, Шрёдер - 12, Жильжо-Александер - 10, Базли - 8, Адамс - 6, Ноэль - 2, Бертон, Диалло, Мускала, Надер, Роберсон, Фергюсон, Херви, Холл
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Ковингтон - 18, Уэстбрук - 17, Хаус - 12, Гордон - 9, Такер - 9, Грин - 3, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Риверс, Фразьер, Чендлер
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