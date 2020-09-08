Расселл отреагировал на возможный выбор «Миннесотой» Ламело Болла на драфте

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл отреагировал на возможный выбор командой под первым номером драфта НБА Ламело Болла, который выступает на одной с ним позиции.
«Честно говоря, я не против, если «Тимбервулвз» выберут на драфте Ламело Болла. Всё зависит от того, как они видят своё будущее. Я бывал во многих ситуациях. Принял бы эту ситуацию, как и любую другую», — приводит слова Расселла Clutch Points.
Драфт НБА запланирован на 16 октября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
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