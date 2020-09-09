Рэджон Рондо установил уникальный рекорд «Лейкерс» за последние 20 лет

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо набрал 21 очко и 9 передач в третьем матче полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс».
Рондо отдал 1000-ю передачу в плей-офф за карьеру и стал 12-м игроком в истории НБА, добравшимся до этой отметки. Кроме того, Рондо способствовал набору (набирал сам или одноклубники набирали после его передач) 23 из 30 очков «Лейкерс» в четвёртой четверти. 12 очков Рондо в четвёртой четверти — лучшая результативность для игроков скамейки «Лейкерс» в плей-офф за последние 20 лет.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся третий полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 112:102. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» повёл в серии со счётом 2-1.
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