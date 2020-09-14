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Пол Джордж описал состояние «Клипперс» после очередного поражения от «Денвера»

Пол Джордж описал состояние «Клипперс» после очередного поражения от «Денвера»
Баскетбол / НБА 0


Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал поражение от «Денвера» в шестом матче серии плей-офф НБА.

«Всё в порядке. Эта команда остаётся единым целым. Мы по-прежнему ведём игру. У нас нет никакой паники, впереди нас ждёт седьмая игра. Мне нравятся наши шансы. Мы сами поставили себя в такое положение и способны сами выбраться из него. Всё сводится к тому, что мы сделаем в седьмой игре. Нужно посмотреть игру в записи и понять, что нам нужно изменить и что сделать», — приводит слова Пола Джорджа ASAP.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», в котором сильнее оказались номинальные хозяева паркета игроки «Денвера» — 111:98, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 3-3.

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