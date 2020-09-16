Джимми Батлер отреагировал на победу над «Бостоном» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер поделился эмоциями после победы своей команды в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (117:114, OT).
«Думаю, что моя работа — помогать нам выигрывать матчи в любой момент, особенно в заключительной четверти и овертайме. Мои партнёры по команде, тренеры, все в клубе верят в меня, поэтому я стараюсь оправдывать их ожидания как можно чаще», — приводит слова Батлера ESPN.
Самым результативным в составе «Майами» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер — 22. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.
Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры – в 2:30 мск.
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