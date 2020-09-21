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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с игравшим за «Оклахому» Кевином Херви

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с игравшим за «Оклахому» Кевином Херви
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Локомотива-Кубань» на официальном сайте сообщила, что краснодарский клуб подписал контракт с американским форвардом Кевином Херви, выступавшим в прошлом сезоне в НБА в составе «Оклахома Сити-Тандер». Соглашение рассчитано на один год.

«С нетерпением жду приезда в команду, чтобы присоединиться к ребятам и начать сезон. Для меня, безусловно, это будет новый опыт. Очень интересно узнать, насколько реально отличается баскетбол за океаном, от того, к которому я привык в США. У меня ещё не было возможности пообщаться с одноклубниками и тренером, но знаю, что в составе есть много талантливых игроков, в том числе несколько американцев. Уверен, они помогут мне максимально быстро адаптироваться.

Что касается ожиданий, то громких заявлений делать не буду. Я просто усердно работаю каждый день над тем, чтобы становиться лучше!» — приводит слова Херви пресс-служба «Локомотива».

Кевин был выбран «Оклахомой» на драфте НБА в 2018 году. В основной команде провёл 9 матчей, в том числе несколько игр минувшим летом.

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