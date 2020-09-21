Кириленко: в Москве и Питере тренеры получают от 100 тыс. рублей, а в регионах очень мало

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался на тему зарплат детских тренеров в России.



«Сколько получают детские тренеры? В Москве и Санкт-Петербурге более или менее нормально. 100 и более тысяч рублей с учётом различных надбавок. А в регионах очень мало. 12 тысяч рублей, может. Но тут мы не можем подменить собой государство. Хорошо бы найти где-то кучу денег и премировать всех тренеров по стране. Но это невозможно.



Ни копейки государство не перечисляет в федерацию. Ведь как строятся отношения Министерства спорта и федерации? Этими средствами РФБ не может распоряжаться по собственному усмотрению. Всё это на оплату перелётов, проживания национальных сборных. Много это или мало? Только мужская команда в период своей подготовки, а каждый год она готовится, съедает всю эту сумму, а у нас сборных 24, включая команды по баскетболу 3х3. Нам находить нужно ещё около 100 миллионов рублей», — приводит слова Кириленко «Коммерсантъ».