Леброн Джеймс отреагировал на «королевское» появление легенды NFL на арене
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал видео с появлением на арене легенды NFL Дейона Сандерса, который был официально представлен в качестве тренера студенческой команды «Джексон Стейт».
Леброн отметил, что Сандерс появился перед публикой, словно герой Эдди Мерфи в фильме 1988 года «Поездка в Америку».
«Этот парень появился на публике, словно принц Аким, когда тот прибыл в Америку. Люблю смотреть такое», — написал Леброн на своей странице в социальной сети.
Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл во втором матче финальной серии Западной конференции «Денвер Наггетс» — 105:103 и ведёут в противостоянии со счётом 2-0. Третья игра команд пройдёт 23 сентября.
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