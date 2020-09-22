Леброн Джеймс отреагировал на «королевское» появление легенды NFL на арене

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал видео с появлением на арене легенды NFL Дейона Сандерса, который был официально представлен в качестве тренера студенческой команды «Джексон Стейт».



Леброн отметил, что Сандерс появился перед публикой, словно герой Эдди Мерфи в фильме 1988 года «Поездка в Америку».



«Этот парень появился на публике, словно принц Аким, когда тот прибыл в Америку. Люблю смотреть такое», — написал Леброн на своей странице в социальной сети.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл во втором матче финальной серии Западной конференции «Денвер Наггетс» — 105:103 и ведёут в противостоянии со счётом 2-0. Третья игра команд пройдёт 23 сентября.