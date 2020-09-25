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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и находятся в шаге от выхода в финал НБА

«Лейкерс» обыграли «Денвер» и находятся в шаге от выхода в финал НБА
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу матче одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 114:108. Благодаря этой победе игроки «Лос-Анджелеса» увеличили отрыв в серии до 3-1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал плей-офф НБА.

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, набравший 34 очка и совершивший 5 подборов и 3 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету центрового «Лос-Анджелеса» Дуайта Ховарда – 12 очков, 11 подборов и 1 передача. Близок к дабл-даблу был и звёздный форвард Леброн Джеймс (26 очков, 9 подборов и 8 передач).

Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей – 32 очка, 3 подбора и 8 передач.

Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
25 сентября 2020, пятница. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Грант - 17, Йокич - 16, Портер - 13, Моррис - 12, Крэйг - 7, Миллсэп - 5, Пламли - 3, Харрис - 3, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 26, Колдуэлл-Поуп - 13, Ховард - 12, Рондо - 11, Кузма - 10, Грин - 3, Карузо - 3, Моррис - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
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