Леброн Джеймс высказался о победе над «Наггетс» в четвёртом матче плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о четвёртом матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».

«Мы проделали действительно хорошую работу, и что ещё более важно, сегодня вечером не теряли мяч. После второй и третьей игр мы говорили, что не можем совершать так много потерь и просто отдавать мяч этой команде. Сегодня мы отлично поработали над этим. Речь идёт только о том, чтобы использовать наши возможности. Принятие плана на игру и выполнение его в течение 48 минут. Таким образом мы предоставляем себе себе лучший шанс на победу», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 114:108. Благодаря этой победе игроки «Лос-Анджелеса» увеличили отрыв в серии до 3-1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал плей-офф НБА. Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.