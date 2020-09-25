Мэлоун: придётся жаловаться на судейство через соответствующие каналы, как «Лейкерс»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после поражения своей команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:114, 1-3) посетовал на судейство и обещал обратиться в лигу, как это сделали соперники после третьей игры.



«Они выходили на линию штрафных бросков 35 раз. Думаю, мне придётся жаловаться на судейство через соответствующие каналы, как это сделали «Лейкерс», чтобы получать больше штрафных бросков.

Я просто знаю, что они выходили на линию 35 раз, а мы — 23. В конце игры Джамал Маррей несколько раз атаковал корзину после контакта. Мы посмотрим повторы и пошлём наши записи с доводами. НБА отлично умеет слушать. Надеюсь, что в следующей игре, возможно, будут зафиксированы некоторые из этих фолов», — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.