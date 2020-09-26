Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Рыночная стоимость лучшего шестого игрока НБА упала в два раза

Рыночная стоимость лучшего шестого игрока НБА упала в два раза
Баскетбол / НБА 0

Лучший шестой игрок сезона НБА центровой «Клипперс» Монтрез Харрелл резко потерял в рыночной стоимости, сообщает The Atheltic.

«Несколько источников в лиге сообщили, что годовая стоимость Харрелла на рынке составляет от $ 8 млн до $ 12 млн. Это резкое снижение в сравнении с декабрьским отчётом Athletic, где было сказано, что Харрелл искал контракт на сумму $ 20 млн в год. Тогда некоторые сотрудники лиги предпологали, что он мог бы получить красткосрочную сделку на сумму около $ 25 млн в год в команде, которая ищет молодого центрового. Сейчас это явно не так», — гласит сообщаени The Athletic.

В сезоне-2019/2020 американский игрок набирал 18,6 очка и совершал 7,1 подбора. Был признан лучшим шестым игроком сезона.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020