Рыночная стоимость лучшего шестого игрока НБА упала в два раза

Лучший шестой игрок сезона НБА центровой «Клипперс» Монтрез Харрелл резко потерял в рыночной стоимости, сообщает The Atheltic.



«Несколько источников в лиге сообщили, что годовая стоимость Харрелла на рынке составляет от $ 8 млн до $ 12 млн. Это резкое снижение в сравнении с декабрьским отчётом Athletic, где было сказано, что Харрелл искал контракт на сумму $ 20 млн в год. Тогда некоторые сотрудники лиги предпологали, что он мог бы получить красткосрочную сделку на сумму около $ 25 млн в год в команде, которая ищет молодого центрового. Сейчас это явно не так», — гласит сообщаени The Athletic.



В сезоне-2019/2020 американский игрок набирал 18,6 очка и совершал 7,1 подбора. Был признан лучшим шестым игроком сезона.