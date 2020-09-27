Гомельский: поражение ЦСКА от «Пармы» — не случайность, а вопиющая небрежность

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о сенсационном поражении ЦСКА от «Пармы» (95:97) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, к неудаче привела небрежность как тренерского штаба, так и самих баскетболистов.

«Поражение ЦСКА от «Пармы» — не случайность, а вопиющая небрежность как со стороны тренеров, так и со стороны баскетболистов. Надо пахать в защите всем пятерым и научиться наконец беречь достигнутое преимущество. Итудис не настроил своих игроков на борьбу. ЦСКА хотел взять победу, не прикладывая значительных усилий, а «Парма» и Максвитис — молодцы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в ходе матча с командой из Перми ЦСКА растерял преимущество в 22 очка.