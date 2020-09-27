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Экс-игрок ЦСКА — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Оклахомы»

Экс-игрок ЦСКА — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Оклахомы»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» продолжает пребывать в поисках нового главного тренера команды. По сведениям обозревателя ESPN Брайана Уиндхёрста, приоритетным вариантом для «Тандер» является кандидатура Дэвида Вантерпула.

47-летний американец хорошо известен российским болельщикам. В период 2005–2007 годов он защищал цвета московского ЦСКА. Там же Дэвид начал тренерскую карьеру, проработав в штабе «армейцев» до 2012 года. Затем он вернулся за океан и на протяжении семи лет работал в тренерском штабе «Портленд Трэйл Блэйзерс», а с 2019 года стал ассистентом главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Райана Сондерса.

Напомним, Билли Донован был уволен с поста главного тренера «Оклахома-Сити Тандер» после вылета команды из плей-офф.

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