«Химки» одержали первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал подмосковные «Химки».



Команда из Красноярска успешно начала встречу, выиграв первый игровой отрезок со счётом 23:20. Во второй десятиминутке «Химки» отыграли отставание и сравняли счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 43:43. В третьем игровом отрезке «Химкам» удалось совершить рывок в 10 очков, который и стал ключевым в матче. Заключительная четверть также закончилась в пользу гостей. Итоговый счёт — 92:77 в пользу «Химок».



Самым результативным в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 24 очка. В составе гостей 22 очка набрал Михаил Кулагин, дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Дастин Хог.