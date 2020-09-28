«Химки» одержали первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал подмосковные «Химки».
Команда из Красноярска успешно начала встречу, выиграв первый игровой отрезок со счётом 23:20. Во второй десятиминутке «Химки» отыграли отставание и сравняли счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 43:43. В третьем игровом отрезке «Химкам» удалось совершить рывок в 10 очков, который и стал ключевым в матче. Заключительная четверть также закончилась в пользу гостей. Итоговый счёт — 92:77 в пользу «Химок».
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 24 очка. В составе гостей 22 очка набрал Михаил Кулагин, дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Дастин Хог.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 сентября 2020, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
77 : 92
Химки
Химки, Россия
Енисей: М. Кулагин - 22, Якушин - 18, Хог - 10, Бэттл - 9, Попов - 7, Викторов - 4, Сонько - 3, Комиссаров - 2, Балашов - 1, Джонсон - 1, Гудумак
Химки: Микки - 24, Дайр. Бертанс - 12, Тимма - 12, Букер - 10, Йеребко - 10, Зайцев - 7, Карасёв - 7, Монро - 4, Барашков - 3, Воронов - 3, Моня, Одиноков
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