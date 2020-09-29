Марк Кьюбан помог побирающемуся на улицах Далласа Делонте Уэсту

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан решил помочь бывшему игроку НБА Делонте Уэсту, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.
Уэст недавно был замечен за попрошайничеством на улицах Далласа. Согласно сообщению Bleacher Report, Кьюбан подобрал Делонте на заправке и отвёз в отель к одному из родственников. Семья бывшего игрока НБА попытается отправить его на реабилитационный курс для наркозависимых. Кьюбан готов взять на себя все расходы.
Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством и живёт на улице. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Ранее желание помочь Делонте выражал бывший одноклубник, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Профсоюз игроков НБА выделял для Уэста деньги. Однако это не помогло ему привести свою жизнь в порядок.
Делонте был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Он выступал в лиге 8 сезонов. 36-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.
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