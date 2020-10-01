Леброн Джеймс высказался о Дэвисе и Рондо после первой игры финала НБА
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в первом матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (116:98) прокомментировал игру партнёра по команде Энтони Дэвиса, на счету которого 34 очка и 9 подборов.
«Я жду такой игры от Дэвиса. Не нужно было давать ему никаких советов. К этому моменту мы все готовились весь сезон, и он в том числе. Я счастлив находиться рядом с ним в форме одной команды. Он снова показал силу во всех аспектах игры, как в атаке, так и в защите.
Почему Рэджон Рондо так против того, чтобы его называли Playoff Rondo? Не уверен… я его никогда так не называл, как и все мы. Мы сокращённо называем его До», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.
Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.
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