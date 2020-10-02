Винс Картер стал обладателем награды НБА за сезон-2019/2020

Ветеран НБА Винс Картер получил награду за спортивное поведение в сезоне-2019/2020, сообщает Clutch Points.
Картер выступал в лиге 22 года, его карьера охватила четыре десятилетия. Сезон-2019/2020 он провёл в составе «Атланты Хоукс», после чего завершил карьеру.
43-летний Картер набирал в среднем 5,0 очка и 2,1 подбора за 14,6 минуты за игру в 60 матчах сезона-2019/2020. Винс сыграл важную роль в развитии молодых товарищей по команде Трэя Янга, Кевина Хуэртера, Кэма Реддиша, ДеАндре Хантера и Джона Коллинза.
За карьеру в НБА Картер набирал в среднем 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча звезд НБА. Он также выиграл награду лучшему одноклубнику имени Тваймана-Стоукса в 2016 году.
Картер будет работать аналитиком на канале ESPN после завершения карьеры.
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