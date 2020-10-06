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Горан Драгич: я спрашиваю бога, почему именно сейчас?

Горан Драгич: я спрашиваю бога, почему именно сейчас?
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич, получивший травму в первом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что сильно переживает из-за отсутствия возможности помочь своей команде.

«Нелегко сидеть на краю скамейки и смотреть игру своей команды. Конечно, я хотел бы быть там, но… Большую часть времени я спрашиваю себя и того, кто наверху, почему это должно было произойти именно сейчас… Это сложно. Я стараюсь думать, что всё происходит с определённой целью», — приводит слова Драгича Gazzetta.gr.

Напомним, «Майами» выиграл третий матч финала с «Лейкерс» (115:104), но по-прежнему уступает в серии 1-2.

Следующий поединок между «Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.

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