Стала известна сумма бонуса, которую получил Джейлен Браун за выход в финал конференции

«Бостон Селтикс» переиграл «Кливленд Кавальерс» в серии второго раунда со счётом 4-1. Таким образом, форвард «кельтов» Джейлен Браун получит бонус в размере $ 369 тыс. за выход в финал конференции, сообщает инсайдер Бобби Маркс в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Браун отобрался уже на свой третий Матч всех звёзд в карьере. В регулярном сезоне он в среднем набирал 23 очка и 5,5 подбора.

Напомним, в серии первого раунда «Бостон» переиграл «Майами Хит» в противостоянии со счётом 4-1. Таким образом, «Селтикс» смогли осуществить реванш за поражение в финале Восточной конференции в прошлом году.

В третьем раунде плей-офф подопечные Джо Маззуллы встретятся с командой из серии «Нью-Йорк Никс» и «Индианы Пэйсерс».