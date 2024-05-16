Дончич вышел на 2-е место по трипл-даблам за отдельный постсезон среди игроков младше 25

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко, 10 подборов и 11 результативных передач в пятом матче серии второго раунда с «Оклахома-Сити Тандер». Таким образом, словенец оформил уже свой третий трипл-дабл в нынешнем розыгрыше в плей-офф вышел на второе место по этому показателю в истории НБА среди игроков младше 25 лет.

Первым по этому показателю является Оскар Робертсон, которому удавалось оформить семь трипл-дабл за отдельный постсезон в возрасте младше 25 лет. Дончич вышел на второе место, опередив Расселла Уэстбрука. Именно Уэстбрук является лучшим в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру. На втором месте располагается Робертсон.

Выступление Дончича помогло «Далласу» победить со счётом 104:92.