УНИКС одержал первую победу в Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу над турецким «Бахчешехиром» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 89:88.



Встреча началась в равной борьбе, и первую четверть УНИКС повёл с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок закончился вничью — 22:22. Третья десятиминутка осталась за казанской командой — перед заключительным игровым отрезком казанцы повели в счёте с преимуществом в девять очков. Решающей в матче стала четвёртая четверть — «Бахчешехир» предпринял попытку отыграться, но времени туркам не хватило.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 25 очков. В составе гостей 33 очка набрал Алекс Перес.