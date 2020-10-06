УНИКС одержал первую победу в Еврокубке
Казанский УНИКС одержал победу над турецким «Бахчешехиром» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 89:88.
Встреча началась в равной борьбе, и первую четверть УНИКС повёл с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок закончился вничью — 22:22. Третья десятиминутка осталась за казанской командой — перед заключительным игровым отрезком казанцы повели в счёте с преимуществом в девять очков. Решающей в матче стала четвёртая четверть — «Бахчешехир» предпринял попытку отыграться, но времени туркам не хватило.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 25 очков. В составе гостей 33 очка набрал Алекс Перес.
Еврокубок. Группа A. 2-й тур
06 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
89 : 88
Бахчешехир
Стамбул, Турция
УНИКС: Смит - 25, Канаан - 15, Холланд - 13, Антипов - 11, Браун - 10, Сергеев - 6, Морган - 4, Жбанов - 3, Колесников - 2, Razumov, Каймакоглу, Узинский
Бахчешехир: Переc - 33, Грин - 14, Aldridge - 12, Акпинар - 12, Йилмаз - 7, Онджел - 4, Jones - 3, Özdemir - 3, Kılıçlı, Акязили
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