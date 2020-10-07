Стив Керр: Чарльз Баркли был лучше как комментатор, чем как игрок

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что Чарльз Баркли как комментатор гораздо лучше справляется со своими обязанностями, чем когда он был игроком.



«Чарльз Баркли — великий игрок. Один из лучших за все время. Но он лучше как комментатор, чем как игрок.



Дреймонд Грин будет там, где он хочет быть в будущем. Вероятно, он тоже станет телеаналитиком. Он действительно очень хорош. Он знает игру. Он один из самых умных игроков и действительно умеет говорить. Это неплохое сочетание", — приводит слова Стива Керра PickAndRoll.



Чарльз Баркли выступал в НБА с 1984 по 2000 годы. Он 11 раз был участником Матча звёзд НБА и становился MVP матча звёзд в 1991 году. Баркли входит в в 50 величайших игроков НБА.