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Стив Керр: Чарльз Баркли был лучше как комментатор, чем как игрок

Стив Керр: Чарльз Баркли был лучше как комментатор, чем как игрок
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что Чарльз Баркли как комментатор гораздо лучше справляется со своими обязанностями, чем когда он был игроком.

«Чарльз Баркли — великий игрок. Один из лучших за все время. Но он лучше как комментатор, чем как игрок.

Дреймонд Грин будет там, где он хочет быть в будущем. Вероятно, он тоже станет телеаналитиком. Он действительно очень хорош. Он знает игру. Он один из самых умных игроков и действительно умеет говорить. Это неплохое сочетание", — приводит слова Стива Керра PickAndRoll.

Чарльз Баркли выступал в НБА с 1984 по 2000 годы. Он 11 раз был участником Матча звёзд НБА и становился MVP матча звёзд в 1991 году. Баркли входит в в 50 величайших игроков НБА.

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