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Два армянских баскетболиста погибли в боях в Нагорном Карабахе

Два армянских баскетболиста погибли в боях в Нагорном Карабахе
Баскетбол 0

Воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян погиб во время боёв в Нагорном Карабахе.

«Во время боев против азербайджанской агрессии погиб воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян.

Федерация баскетбола Армении выражает глубокие соболезнования семье, родным и друзьям Айка», — цитирует сообщение Федерации баскетбола Армении News.am.

Как сообщает источник, ранее в боях в Нагорном Карабахе погиб бывший баскетболист юношеской сборной Армении Тигран Микоян.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.

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