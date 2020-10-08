Два армянских баскетболиста погибли в боях в Нагорном Карабахе

Воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян погиб во время боёв в Нагорном Карабахе.
«Во время боев против азербайджанской агрессии погиб воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян.
Федерация баскетбола Армении выражает глубокие соболезнования семье, родным и друзьям Айка», — цитирует сообщение Федерации баскетбола Армении News.am.
Как сообщает источник, ранее в боях в Нагорном Карабахе погиб бывший баскетболист юношеской сборной Армении Тигран Микоян.
27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.
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