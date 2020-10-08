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Эксперт: сомневаюсь, что Леброна запомнят как выдающегося игрока «Лейкерс»

Эксперт: сомневаюсь, что Леброна запомнят как выдающегося игрока «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель ESPN Брайант Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс сможет войти в историю как легенда «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вероятно, решение Леброна перебраться в Лос-Анджелес имеет смысл во всех отношениях. Это не совсем эмоциональное решение. Это было личное решение. Это было деловое решение. То, что он стал игроком «Лейкерс», имеет смысл. Когда я вижу Леброна как игрока «Лейкерс», меня это не волнует так, как тогда, когда он выступал в «Майами» или «Кливленде». Я полагаю, что «Лейкерс» станут чемпионами НБА в этом году. Они выиграют одну из следующих трёх игр. Это будет особенным моментом, потому что Леброн вернёт титул «Лейкерс». Это произойдёт после трагической смерти Коби Брайанта.

Важный момент для «Лейкерс» и их фанатов, для фанатов Коби. Но есть важное отличие. Леброн может по-разному говорить и чувствовать, но на мой взгляд, это не совсем то же самое, что его первая победа в «Майами Хит», когда он совершил прорыв. Это определённо не то же самое, что и победа в «Кливленд Кавальерс». Я сомневаюсь, что Леброна запомнят как выдающегося игрока «Лейкерс», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.

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