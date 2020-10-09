Шакил О'Нил: дамы и господа, я должен признаться

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил в своём подкасте признался, что в этом году будет первый раз голосовать на выборах в США, чего он раньше никогда не делал.



«Дамы и господа, я должен признаться. Вы знаете, мне всегда хочется быть честным в своём подкасте. Я никогда раньше не голосовал на выборах в США. Сейчас же я участвую во всех этих избирательных кампаниях. И вы знаете, что я никогда не хотел бы быть лицемером. Так что на днях я получил свой бюллетень для заочного голосования… Другими словами, Америка, я голосую в первый раз, и это приятно. Я честен. Никогда в жизни не голосовал. Это моё первое голосование. Клянусь», — заявил Шак.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.