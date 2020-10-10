Врачи поставили диагноз лидеру «Майами» на пятую игру финала НБА с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич не сыграет в пятом матче серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
В первом матче серии Драгич получил разрыв подошвенной фасции. Словенский разыгрывающий вышел на разминку перед четвертым матчем, но не смог играть из-за сильных болевых ощущений. Центровой «Хит» Бэм Адебайо готов играть. Адебайо пропустил второй и третий матчи после поврежения шеи и спины, полученного в первой игре серии. В четвёртой встрече центровой принял участие.
«Майами» уступает в серии с «Лос-Анджелесом» — 1-3. В случае поражения в предстоящем матче подопечные Эрика Споэльстры проиграют противостояние, а «Лейкерс» выиграют титул.
- 10 октября 2020
-
00:37
-
00:18
- 9 октября 2020
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:12
-
21:59
-
21:00
-
20:14
-
19:59
-
18:33
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:31
-
16:30
-
14:25
-
13:39
-
13:02
-
12:26
-
12:07
-
11:59
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
Партнерский контент