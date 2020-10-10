Врачи поставили диагноз лидеру «Майами» на пятую игру финала НБА с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич не сыграет в пятом матче серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



В первом матче серии Драгич получил разрыв подошвенной фасции. Словенский разыгрывающий вышел на разминку перед четвертым матчем, но не смог играть из-за сильных болевых ощущений. Центровой «Хит» Бэм Адебайо готов играть. Адебайо пропустил второй и третий матчи после поврежения шеи и спины, полученного в первой игре серии. В четвёртой встрече центровой принял участие.



«Майами» уступает в серии с «Лос-Анджелесом» — 1-3. В случае поражения в предстоящем матче подопечные Эрика Споэльстры проиграют противостояние, а «Лейкерс» выиграют титул.