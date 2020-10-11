Дрэймонд Грин отреагировал на призывы дисквалифицировать Энтони Дэвиса в финале НБА
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на призывы дисквалифицировать коллегу по амплуа из «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за удар по лицу баскетболиста «Майами Хит» Джея Краудера («Майами») в пятом матче серии финала НБА.
«Зачем кого-то дисквалифицировать и решать исход сезона? Это перебор. Пусть всё решит шестой матч», – написал Дрэймонд на своей странице в «Твиттере».
В финальной серии 2016 года Грин был дисквалифицирован на пятый матч из-за четырёх технических фолов, после чего «Кливленд Кавальерс» обыграл «Уорриорз» и совершил камбэк в серии после отставания — 1-3.
Ранее НБА оценила эпизод с Дэвисом и решила не наказывать тяжёлого форварда «Лос-Анджелеса».
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