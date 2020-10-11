Бэрон Дэвис: Леброн Джеймс — гений. Прекратите к нему цепляться, чокнутые придурки

Экс-игрок НБА Бэрон Дэвис поддержал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который отдал передачу на одноклубника Дэнни Грина в пятом матче финальной серии с «Майами Хит» (108:111, 3-2).
«Леброн — гений, когда дело касается баскебола. Прекратите к нему цепляться. Вы все чокнутые придурки, которые бросили бы мяч по кольцу», — написал Дэвис на своей странице в «Твиттере».
Пятый матч финала прошёл в напряжённой концовке. За последние две минуты команды поочередно выходили вперёд. Атакующий защитник «Хит» Джимми Батлер отвечал на попадания лидеров «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, набрав 8 последних очков команды из 10. За 7 секунд до финальной сирены защитник «Лейкерс» Дэнни Грин при счёте 108:109 после передачи Леброна не реализовал открытый трёхочковый, упустив шанс принести своей команде победу. После этого «Лейкерс» вынужденно сфолили на Тайлере Хирроу, реализовавшем штрафные броски и установившем окончательный счёт — 111:108. Леброна начали критиковать, что отдал передачу, а не стал решать эпизод сам.
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