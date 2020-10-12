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Полиция арестовала 67 человек на праздновании чемпионства «Лейкерс» в Лос-Анджелесе

Полиция арестовала 67 человек на праздновании чемпионства «Лейкерс» в Лос-Анджелесе
Баскетбол / НБА 0

Полиция Лос-Анджелеса отчиталась о том, как прошли празднования в городе, связанные с завоеванием титула чемпиона НБА командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

По словам офицера полиции Дрэйка Мэдисона, правоохранителям пришлось арестовать 67 человек. Пять из них были задержаны за грабежи, один — за акт вандализма. Кроме того один из сотрудников полиции получил травму руки от бутылки.

«Было бы здорово, если бы никого не пришлось арестовывать и мы бы праздновали мирно. К сожалению, когда приходят такие моменты, ситуация немного выходит из-под контроля», — приводит слова полицейского MSN.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевали титул, обыграв в финальной серии плей-офф «Майами Хит». Окончательный счёт противостояния — 4-2.

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