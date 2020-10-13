Эксперт: Джордану нужен был Фил Джексон, ему был нужен Пиппен. Леброну просто нужен мяч

Аналитик НБА Колин Коухерд считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является более сильным исполнителем по сравнению с шестикратным чемпионом лиги в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Майклу Джордану были нужны Скотти Пиппен и Фил Джексон. Леброну просто нужен мяч. Он доминирует на периметре, он доминирует на позиции разыгрывающего, он доминирует, когда выполняет обязанности «больших», он выиграл титул с тремя разными тренерами. Майкл нуждался в соответствующих условиях, чтобы всё работало, иначе он даже не смог бы попасть в финал. Леброну ничего не нужно», — приводит слова Коухерда Fadeaway World.

Леброн в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевал четвёртый титул чемпиона НБА за карьеру.