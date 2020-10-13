Эксперт: Джордану нужен был Фил Джексон, ему был нужен Пиппен. Леброну просто нужен мяч
Аналитик НБА Колин Коухерд считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является более сильным исполнителем по сравнению с шестикратным чемпионом лиги в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.
«Майклу Джордану были нужны Скотти Пиппен и Фил Джексон. Леброну просто нужен мяч. Он доминирует на периметре, он доминирует на позиции разыгрывающего, он доминирует, когда выполняет обязанности «больших», он выиграл титул с тремя разными тренерами. Майкл нуждался в соответствующих условиях, чтобы всё работало, иначе он даже не смог бы попасть в финал. Леброну ничего не нужно», — приводит слова Коухерда Fadeaway World.
Леброн в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевал четвёртый титул чемпиона НБА за карьеру.
- 13 октября 2020
-
07:58
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:33
-
07:28
-
07:03
-
00:51
- 12 октября 2020
-
23:36
-
23:30
-
23:13
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:24
-
20:59
-
20:45
-
20:18
-
19:52
-
18:58
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
16:21
-
15:57
-
15:29
-
15:20
-
14:32
-
13:43
-
13:22
-
13:19
-
13:06
-
12:51
-
12:18
Партнерский контент