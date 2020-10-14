Ник Нерс рассказал о яростном выпаде Кавая Леонарда в «Торонто» в прошлом сезоне

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нерс рассказал, как форвард Кавай Леонард в прошлом сезоне яростно отреагировал на обсуждение партнёров по команде, которые требовали активнее делиться мячом. Леонард провёл в «Торонто» один сезон и помог клубу стать чемпионом НБА сезона-2018/2019, после чего перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Мы говорили о перемещении мяча, о том, чтобы немного больше двигать мяч. И это обсуждение на командном собрании было очень бурным, особенно в исполнении парней из второго звена. Они говорили о том, что иногда нам нужно просто делиться мячом, активно двигать мяч. Кавай Леонард поднял руку и сказал: «Я не делюсь чёртовым мячом. Моя работа — набирать очки, привлекать на себя двойную и тройную опеку соперника. Когда я это сделаю, тогда уже ваша работа — набирать очки». И это было очень вовремя и очень хорошо сказано», — приводит слова Нерса Fadeaway World.
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