Названа реакция Кавая Леонарда и Пола Джорджа на назначение Лю и его зарплата в «Клипперс»
Руководители «Лос-Анджелес Клипперс» консультировались с Каваем Леонардом и Полом Джорджем по поводу кандидатов на пост главного тренера команды и узнавали их мнение насчёт назначенного Тайрона Лю, сообщает Tha Athletic со ссылкой на источники в лиге.
Ни один из игроков не хотел, чтобы последнее слово при принятии решения было за ним, но оба предложили поделиться своим мнением, если руководители «Клипперс» сочтут это необходимым. В конце концов оба игрока сказали, что они доверяют фронт-офису и были согласны с назначением Лю, полагая, что тот соответствует всем необходимым критериям.
Также названа зарплата Лю в «Клипперс». Новый главный тренер клуба заработает за пять сезонов в команде $ 35 млн долларов, то есть $ 7 млн в год.
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