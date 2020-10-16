Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Названа реакция Кавая Леонарда и Пола Джорджа на назначение Лю и его зарплата в «Клипперс»

Названа реакция Кавая Леонарда и Пола Джорджа на назначение Лю и его зарплата в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Руководители «Лос-Анджелес Клипперс» консультировались с Каваем Леонардом и Полом Джорджем по поводу кандидатов на пост главного тренера команды и узнавали их мнение насчёт назначенного Тайрона Лю, сообщает Tha Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ни один из игроков не хотел, чтобы последнее слово при принятии решения было за ним, но оба предложили поделиться своим мнением, если руководители «Клипперс» сочтут это необходимым. В конце концов оба игрока сказали, что они доверяют фронт-офису и были согласны с назначением Лю, полагая, что тот соответствует всем необходимым критериям.

Также названа зарплата Лю в «Клипперс». Новый главный тренер клуба заработает за пять сезонов в команде $ 35 млн долларов, то есть $ 7 млн в год.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020