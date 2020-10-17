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«Лейкерс» должны отдать 6 игроков, чтобы заполучить Криса Пола

«Лейкерс» должны отдать 6 игроков, чтобы заполучить Криса Пола
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» придётся избавиться от шести игроков, если они примут решение подписать соглашение с Крисом Полом, сообщает Bleacher Report.

«Если Джеймс действительно хочет видеть в команде Криса Пола, то „Лейкерс“ придётся отдать пятерых игроков — Кайла Кузму, Дэнни Грина, Куинна Кука, Эйвери Брэдли и Джайвела Макги. Кроме того, им нужно будет отдать игрока, которого они подпишут на драфте в ноябре.

Это выглядит как риск, но иногда нужно рисковать, чтобы стать лучше. Конкуренция станет сильнее», — гласит материал Blecher Report.

Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.

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