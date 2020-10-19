«Клипперс» и «Бостон» собираются увести ведущего игрока «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс» постараются заполучить к себе Рэджона Рондо, который намерен отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Parlons Basket.
34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс» в нынешнем сезоне. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе «Селтикс».
Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс», вероятно, повысит оклад игроку. Но теперь эту ставку могут перебить соперники из «Клипперс» и «Селтикс».
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