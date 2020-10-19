«Вечно ждать, когда Джордж станет суперзвездой?» Эксперт назвал игрока, нужного «Клипперс»

Телеведущий ESPN Макс Келлерман считает, что большими проблемами «Лос-Анджелес Клипперс» являются игра форварда Пола Джорджа и отсутствие качественного разыгрывающего вроде Рэджона Рондо.



«Пол Джордж – это проблема. Давайте говорить откровенно. Это проблема. Джордж был недостаточно хорош в плей-офф НБА. Если на то пошло, даже с учётом всего, что сказано про Кавая Леонарда и другие трудности, если бы Джордж сыграл на уровне участника Матча звёзд в плей-офф, «Клипперс», скорее всего, встретились бы с «Лейкерс» и навязали бы им серьёзную борьбу.



Пол Джордж – не суперзвезда. Мы будем ждать вечно, если будем ждать, когда он выйдет на этот уровень? Джордж – участник Матча звёзд НБА, но не MVP, не суперзвезда и не близок к этому. За лучший сезон Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер» нужно благодарить Расселла Уэстбрука, который знал, что нужно сделать, чтобы максимально раскрыть его.



И вот в чём основная проблема «Клипперс» на данном этапе. У них нет разыгрывающего. Им нужен человек, который способен созидать для партнёров. Человек вроде Рэджона Рондо в «Лейкерс». Это необязательно должен быть игрок уровня MVP. Он должен организовать игру в нападении. Поставить Джорджа в такую ситуацию, в которой он сможет раскрыться. На месте Тайрона Лю я пошёл бы к руководству и сказал об этом», – цитирует Келлермана HotNewHipHop.