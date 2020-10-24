Дэмьен Лиллард назвал топ-10 боксёров современности после победы Лопеса над Ломаченко

Разыгрывающий клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард по просьбам подписчиков составил топ-10 лучших боксёров современности после недавнего боя Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

«Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Эррол Спенс-младший, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, Джермалл Чарло, Геннадий Головкин и Джервонта Дэвис», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере»

Напомним, 18 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.