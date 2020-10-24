Матчи «Химок» и «Зенита» с «Пармой» перенесены из-за коронавируса

Матчи регулярного чемпионата пермской «Пармы» с подмосковными «Химками» и санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



Игра «Парма» – «Зенит» должна была состояться 26 октября, а матч пермяков с «Зенитом» — 2 ноября. на более поздний срок из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в пермской команде.

Ранее сообщалось, что в «Парме» выявлены два случая COVID-19. По распоряжению местного Роспотребнадзора команда была отправлена на изоляцию до 6 ноября.

Пресс-служба Единой лиги ВТб сообщила, что новые даты матчей будут объявлены в ближайшее время.



В нынешнем сезоне, «Парма» одержала две победы, обыграв ЦСКА (97:95) и «Калев» (93:70).