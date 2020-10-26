«Зенит» не будет чинить препятствий вызванным в сборную России игрокам

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб готов отпустить своих игроков на игры сборной России в отборочном турнире Евробаскета-2022 в ноябре.



«Безусловно, приятно видеть такое количество игроков нашей команды в сфере заинтересованности сборной. Но окончательное понимание, кто из команды сыграет в матчах квалификации Евробаскета, будет непосредственно перед сбором. Это будет зависеть как от ситуации в клубе на тот момент, отталкиваясь от даты календарной игры Евролиги и эпидемиологической ситуации в команде, так и от общего процесса комплектования по всем игровым позициям в самой сборной.



Пока мы можем говорить о наших шести игроках в расширенном списке и о том, что мы не будем чинить препятствий игрокам, если они будут востребованы и будет возможность их отпустить. А желание помочь сборной, думаю, есть у всех», — приводит слова Церковного «Р-Спорт».