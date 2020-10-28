Матч «Зенит» — «Панатинаикос» перенесён

Матч Евролиги между БК «Зенит» и «Панатинаикосом», который должен был состояться 29 октября 2020 года на «Сибур Арене», перенесён про просьбе греческого клуба, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Новая дата встречи будет объявлена позже.



Напомним, ранее Евролига определила даты ряда перенесённых из-за коронавируса матчей, в том числе и игр санкт-петербургского «Зенита» с «Валенсией» и «Миланом».



Также ранее был перенесён выездной матч российского клуба с испанской «Басконией».



Напомним, изначально Евролига засчитала «Зениту» технические поражения (0:20) в матчах с «Басконией» и «Валенсией» из-за того, что у сине-бело-голубых не оказалось достаточно здоровых баскетболистов для заявки на эти встречи. Но впоследствии это решение было пересмотрено. Технические поражения отменены, и по новым правилам матчи перенесены.