Трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» назвал условие возрождения династии

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон выразил мнение, что команде нужно привлечь больше ролевых игроков, чтобы иметь возможность возродить династию.



«Я думаю, что это просто даст возможность получать отдачу от всей команды. Когда вы немного тяжеловаты, когда матчи затягиваются, особенно в плей-офф, это становится ещё более важным. Играя серию из семи встреч, вы ищете выгоду от всего состава. Так что, я думаю, важно просто укрепиться», — цитирует Шона Clutch Points.



Также Ливингстон, завершивший карьеру перед началом прошлого сезона, отметил, что «Уорриорз» должны добавить несколько опытных баскетболистов, чтобы помочь развитию таких молодых игроков, как Эрик Пэскелл, Джордан Пул, Дэмион Ли и, возможного новичка, выбранного на драфте.