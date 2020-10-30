Кайл Хайнс ответил на вопрос, скучает ли по ЦСКА после перехода в «Милан»

Центровой «Милана» Кайл Хайнс заявил, что скучает по атмосфере в ЦСКА, который он покинул после сезона-2019/2020.

«Баскетбол — это наша жизнь и страсть. Я пришёл в «Милан», потому что у всех нас одна цель — мы хотим выигрывать матчи и, надеюсь, в последствии и титулы. Каждый день, каждая тренировка делает нас ближе к нашей общей цели. Действительно, у нас много опытных игроков. На общем собрании Этторе Мессина обратился к нам, сказав: «Вы выигрывали много титулов, постоянно доходили со своими клубами до «Финала четырёх» Евролиги, поэтому мы надеемся использовать ваш победный опыт». Надеюсь, что мы оправдаем эти ожидания и поможем клубу подняться как можно выше.

Скучаю ли по Москве, по ЦСКА? Конечно, я скучаю по городу, по своим многочисленным друзьям, по атмосфере в московской команде. Но времена меняются, теперь я игрок «Милана» и полностью сконцентрирован на этом клубе", — приводит слова Хайнса «Спорт-экспресс».