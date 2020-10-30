Эксперт: Леброн Джеймс снова почуял запах шести титулов. Он в той же точке, что и Джордан

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс чувствует возможность выиграть шесть титулов чемпиона НБА и сравняться по этому показателю с легендой «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Леброн переживает период полного осознания. Я называю это золотым закатом. Как долго это будет продолжаться? Коби Брайанту помешали травмы ахиллова сухожилия. Майкл Джордан в полной мере прошёл через это. Леброн находится в той же точке, что и Джордан после своего второго три-пита. Это мой взгляд на ситуацию. Я думаю, что будет интересно следить за тем, подпишет ли он еще один долгосрочный контракт по примеру Криса Пола, или он подпишет годовой договор, чтобы сохранить возможность для маневра. Я думаю, что в период этого великолепного заката Леброн снова почувствовал запах шести титулов.

После третьего титула Леброна уже чувствовал этот запах. После камбэка с отставания 1-3 Джеймс почувствовал, что он на высоте и неприкасаемый. Он дал интервью Ли Дженкинсу из Sports Illustrated, в котором рассказал о концепции преследования призрака. Фактически он преследовал шесть титулов Майкла. Угадайте, что случилось дальше? Кевин Дюрант перешёл в «Голден Стэйт», это был большой удар. Команда Леброна была недостаточно хороша. Думаю, в тот момент тяга Леброна к перстням немного ослабла. Теперь он снова почуял этот запах. Леброн думает: «Подожди секунду. Посмотри, как хорош Энтони Дэвис. Мы будем играть вместе ещё какое-то время». Леброн и Дэвис были впечатляющими в плей-офф. Меня не волнует, что Леброн говорит о том, что они превзошли ожидания. Они убирали с пути команду за командой, в том числе «Майами» был очень хорош. Леброн снова чувствует этот запах. Это только разожжёт его жажду к титулам", — приводит слова Уиндхорста Parlons Basket.