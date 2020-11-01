Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Снуп Дог не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков в истории НБА

Снуп Дог не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Известный рэп-исполнитель Снуп Дог назвал свою версию пяти лучших баскетболистов в истории НБА, не включив в рейтинг лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Ларри Бёрд. Вот четыре суперимени. Мой номер пять? Сделал этот выбор, потому что следил за его игрой в детстве, в 70-х и 80-х годах. У меня был его постер. Буду помнить этот плакат всю жизнь. Говорю о Джордже Гервине», — приводит слова Снуп Дога Parlons Basket.

Напомним, после завоевания четвёртого титула чемпиона НБА Леброном Джеймсом в минувшем сезоне в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в СМИ и экспертной среде снова возобновились разговоры о статусе величайшего. В этом ключе обсуждают заочное противостояние Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020