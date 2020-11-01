Снуп Дог не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков в истории НБА

Известный рэп-исполнитель Снуп Дог назвал свою версию пяти лучших баскетболистов в истории НБА, не включив в рейтинг лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Ларри Бёрд. Вот четыре суперимени. Мой номер пять? Сделал этот выбор, потому что следил за его игрой в детстве, в 70-х и 80-х годах. У меня был его постер. Буду помнить этот плакат всю жизнь. Говорю о Джордже Гервине», — приводит слова Снуп Дога Parlons Basket.
Напомним, после завоевания четвёртого титула чемпиона НБА Леброном Джеймсом в минувшем сезоне в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в СМИ и экспертной среде снова возобновились разговоры о статусе величайшего. В этом ключе обсуждают заочное противостояние Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
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