Рэджон Рондо сделал ясный намёк по будущим карьерным планам

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо с помощью философской фразы дал понять, что расторгент контракт с клубом и выйдет на рынок свободных агентов в межсезонье. Рондо сфотографировал цитату Уильяма Ф. Холси, бывшего адмирала флота США во время Второй мировой войны.

«Все проблемы становятся меньше, если вы не уклоняетесь от них, а противостоите им. Робко коснитесь чертополоха, и он вас уколет; схватите его смело, и его шипы рухнут», — разместил фото фразы игрок в своём «Инстаграме». Публикация цитаты была воспринять как нежелание Рондо принимать гарантированные деньги по контракту и намерение попытать удачи на рынке с целью получить более высокую зарплату.

Ранее ряд инсайдеров сообщали, что Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Рондо мог заработать $ 2,96 млн в случае активирования опции. 34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс» в НБА. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе «Бостон Селтикс». На подписание игрока претендуют «Лос-Анджелес Клипперс».