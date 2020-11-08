«Эрдоган, ты следующий». Энес Кантер отреагировал на поражение Трампа на выборах в США

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рад избранию Джо Байдена на пост президента США.
«Поздравляю моего большого друга, избранного президента США Джо Байдена. Спасибо за поддержку невинных людей в Турции, за демократию, свободу, права человека и за противодействие диктатуре в Турции с самого первого дня работы», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере», прикрепив видео выданной Байдену майки с его именем.
Кроме того, Кантер намекнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может потерять власть, как соперник Байдена на выборах президента США Дональд Трамп.
«Эрдоган, ты следующий», — отметил баскетболист.
В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.
Ранее Энес Кантер назвал президента Турции «террористом», заявив, что он развязал 31 конфликт с десятью странами за десять лет.
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