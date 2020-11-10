Чемпион НБА назвал лучший клуб для перехода Адетокунбо
Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что если Яннис Адетокунбо в нынешнее межсезонье всё же решит покинуть «Милуоки Бакс», то лучшей командой для него станет «Голден Стэйт Уорриорз».
«Никто не знает, все только строят предположения, но я думаю, что в «Милуоки» прямо сейчас не сосредоточены на подписании контракта с Яннисом. Вероятно, они захотят провести обмен, если подберут достойную замену. Есть несколько команд, претендующих на одного из лучших игроков лиги.
Куда ему лучше пойти? Если он хочет выиграть сейчас, с ходу взять чемпионат, лучшим пунктом назначения для него будут не «Торонто Рэпторс» или «Майами Хит», а действительно именно «Уорриорз», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.
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