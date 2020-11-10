Один из ведущих игроков «Хьюстона» расторгнет контракт с клубом и выйдет на рынок

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс намерен разорвать контракт с клубом из Техаса и выйти на рынок свободных агентов. Вместе с тем баскетболист не исключил, что снова подпишет соглашение с «Рокетс».

«Это то, над чем я работаю с агентом. Мне определённо хочется это попробовать и выйти на рынок. Посмотрю, какие есть варианты. Но мне нравится Хьюстон, „Рокетс“ по-прежнему будут одной из опций. Мне нравилось играть за „Хьюстон“, но есть и другие команды», — приводит слова Риверса Essentialy Sports.

В минувшем регулярном чемпионате 10-й номер драфта 2012 года принял участие в 68 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 2,6 подбора, совершая 1,7 передачи и 0,7 перехвата за 23,4 минуты игрового времени.