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Грег Монро высказал мнение о центровом ЦСКА Николе Милутинове

Грег Монро высказал мнение о центровом ЦСКА Николе Милутинове
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой «Химок» Грег Монро признался, что в домашнем матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА ему было сложно играть под кольцом против центрового соперников Николы Милутинова.

«Милутинов — отличный игрок, один из соперников, против которых приятно выходить на площадку. Он действует в силовой манере, и его сложно держать на подборе. Не знаю, сколько он сегодня взял подборов, но, мне кажется, иногда я позволял ему слишком многое», — сказал центровой в интервью тележурналу «Вид сверху».

9 ноября «Химки» встречались с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Матч закончился победой подмосковной команды со счетом 86:78. Грег Монро стал самым результативным игроком. Он оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и совершив 10 подборов.

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