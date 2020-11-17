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Швед и Макколлум прокомментировали победу над «Зенитом»

Швед и Макколлум прокомментировали победу над «Зенитом»
Баскетбол / Евролига 0

Защитники «Химок» Алексей Швед и Эррик Макколлум подвели итог матча регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (89:83).

«Мы лучше защищались и играли как команда во второй половине. Помогали друг другу, при этом позволили «Зениту» забить слишком много открытых трехочковых бросков в первой половине. Однако мы смогли остановить соперника и в итоге провели отличный матч. В этом сезоне «Зенит» играет намного лучше, чем в прошлом, и с этой командой приходится очень тяжело», — приводит слова Шведа официальный сайт «Химок».

«Мы набираем обороты, при этом не стоит забывать, что у нас была трудная ситуация на старте сезона. Мы не могли построить нужную «химию», что испортило нашу форму и сбило игровой ритм, однако игроки возвращаются в строй, мы собираемся вместе, и команде предстоит пройти долгий путь. Сегодняшняя победа — хорошая точка отсчета, своеобразный фундамент, чтобы выиграть еще больше матчей. Приятно было сыграть при болельщиках. Я смотрел по сторонам и думал: «Черт возьми, да тут вообще-то есть фанаты!» Показалось странным играть при болельщиках в наше-то время, но рад, что мы смогли выйти на площадку и показать им шоу. Обе команды играли отлично. На мой взгляд, болельщикам понравилось быть частью этого матча», — добавил Макколлум.

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